Novo estatuto do Ceará é reprovado outra vez em votação do Conselho

A votação para o novo anteprojeto do estatuto social do Ceará resultou em mais uma reprovação na noite desta quarta-feira, 4, em Carlos de Alencar Pinto. Conforme apurou o setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, dos 297 conselheiros aptos, 87 marcaram presença na reunião, sendo 75 votantes para "não" e 11 para "sim". Houve ainda um voto nulo.

O momento ocorreu com votação integral, nominal e secreta. Vale lembrar que o último projeto de Estatuto Social promovido foi aprovado no Conselho Deliberativo, assim como o atual projeto, mas rejeitado em Assembleia Geral no dia dia 17 de junho. Na ocasião, a votação contou com clima tenso.