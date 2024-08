Ceará visita Amazonas para ampliar sequência invicta e colar de vez no G-4 da Série B

Em meio ao período de afirmação na Série B, o Ceará visita o Amazonas neste domingo, 1°, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), pela 24ª rodada. O foco está em dar continuidade à sequência invicta, após as vitórias contra CRB (2 a 0) e Novorizontino (1 a 0), para colar de vez no G-4.

Mesmo que vença fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu ainda não tem chances de entrar na zona de acesso nesta rodada. Na sexta posição, o Vovô soma 35 pontos, quatro a menos que o Vila Nova, que foi derrotado pelo Novorizontino e ocupa a quarta posição. Apesar de ter sido ultrapassado pelo Avaí, o time de Léo Condé pode retomar o quinto lugar e ficar a um ponto do G-4 em caso de vitória.

Em Manaus, o Ceará precisará lidar contra um adversário que tem 60% de aproveitamento como mandante. De quebra, a previsão é de que o jogo seja disputado sob um calor de 36ºC.