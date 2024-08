Ceará bate o CRB em Maceió e diminui distância para o G-4 da Série B

Aylon, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do CRB Crédito: Israel Simonton / Ceará SC

O Ceará voltou a sentir o gosto da vitória na Série B nesta quarta-feira, 21. No Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o Vovô venceu o CRB por 2 a 0 e diminuiu sua distância para o G-4 da competição. Os gols do duelo foram marcados por Aylon e Erick Pulga. Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu subiu para a sexta posição na tabela e chegou aos 32 pontos somados, quatro atrás do quarto colocado, Vila Nova. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, 26, diante do Novorizontino, na Arena Castelão. CRB 0x2 Ceará: o jogo Atuando diante do seu torcedor, o time alagoano tentou tomar as rédeas do jogo e arriscou com Kleiton aos 12 minutos, mas sem sucesso. Em resposta, o zagueiro alvinegro Ramon Menezes cabeceou e a bola desviou levando perigo ao gol.

Diante de um cenário de pouca inspiração criativa de ambas as equipes, o Vovô soube aproveitar sua oportunidade de marcar aos 26 minutos. No lance, Erick Pulga dominou após afastada errada do goleiro Matheus Albino e finalizou na trave. No rebote, Aylon só teve o trabalho de empurrar para as redes. Em seguida, Kleiton bateu de longe e obrigou Richard a fazer uma boa intervenção. Depois, aos 37, Rafael Ramos finalizou cruzado e quase ampliou para o Ceará. Na volta para o segundo tempo, o CRB voltou com mais ímpeto ofensivo, mas encontrou dificuldades devido a boa compactação defensiva do Vovô. Mesmo assim, ainda conseguiu levar perigo com Gegê em cobrança de falta. Na ocasião, Richard espalmou para evitar o tento regatiano.