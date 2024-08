David Ricardo revela sonho de jogar na Europa, mas reforça foco no Ceará por acesso

Apesar do desejo que visa alcançar durante a trajetória profissional, o defensor de 21 anos mantém os pés no chão e o foco em conquistar o acesso à Série A pelo Ceará

“Por mais que eu tenha muitos jogos pelo Ceará, eu sou um garoto. Tenho muitos sonhos e um deles é jogar na Europa. Acredito que é a vontade de quase todos os jogadores. Venho lutando dia após dias, a cabeça sempre esteve no Ceará, tenho objetivos aqui. Quando cheguei o clube estava na Série A e é uma pretensão minha deixar novamente lá, onde o clube merece estar. Tenho deixado meu nome na história do clube com dois títulos, mas esse seria o mais especial. Seria o objetivo concluído”, iniciou.

Desde 2023, o camisa 4 é figura constante no mercado da bola, com sondagens de clubes europeus. Em 2024, o camisa 4 recebeu contatos de clubes dos Emirados Árabes Unidos e da Ucrânia e esteve na mira da Juventus , da Itália.

“Deixo isso para os meus empresários, o clube. Nem pergunto muito, pois meu foco é total aqui. Dessas últimas sondagens e propostas fiquei sabendo por alto. Meus empresários só contam quando estar bem firmado. Tivemos e temos um ano difícil, e nessa reta final temos que estar 100% focado no Ceará”, completou.

Pelo Alvinegro de Porangabuçu, David Ricardo está próximo de atingir a marca de 100 partidas. No clube há duas temporadas, registra 85 confrontos disputados, com seis gols e duas assistências, além de dois títulos (Copa do Nordeste e Campeonato Cearense). O objetivo é, acima de tudo, deixar o nome na história do Ceará.