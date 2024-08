David Ricardo relembra apoio do Ceará após morte da mãe e revela: "Perdi a vontade de jogar"

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o camisa 4 do Vovô relembrou o momento e o apoio recebido pelo clube para superar a fase mais difícil da vida. David Ricardo ainda pontuou a importância do Ceará na sua trajetória. Hoje, considera-se um torcedor e visa representar os alvinegros em campo.

A trajetória de David Ricardo no Ceará é marcada por luta e superação. O zagueiro chegou ao clube em 2022 para compor o elenco Sub-20, após passagem pelo Fluminense-PI. No mesmo ano, alcançou o profissional e passou a ser destaque. Porém, em meio ao período transitório enfrentado na carreira, o defensor precisou lidar com o falecimento da mãe, Maria Luiza Ferreira Silva, e quase desistiu do futebol.

“Foi um momento muito difícil. Lembro que naquela época estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Jogando em um clube grande, tinha acabado de estrear, estava indo para os jogos com o Dorival (Júnior), tendo algumas oportunidades. Quando veio (a notícia), foi um baque muito grande. O clube me deu todo apoio, as pessoas, conversei com psicólogos de lá para cá, da base e do profissional. Me ajudaram bastante até estar aqui hoje. Foi muito difícil. Passei um tempo que poucas pessoas sabem, um pouco depressivo, perdi a vontade de jogar futebol. E o Ceará sempre me apoiando, a torcida, fica muito difícil não ser grato”, iniciou.

“Tem sido uma troca, venho retribuindo, todas às vezes que estou em campo, dou tudo de mim pelo Ceará. Às vezes as coisas não acontecem como queremos, mas nunca faltará vontade, raça. Venho tentando retribuir. Sou muito grato e serei eternamente. Tenho dois títulos e espero ter mais um esse ano, junto com o acesso. Gratidão eterna por tudo que fizeram por mim, por todas as pessoas que passaram, aprendi bastante com todos que convivi no clube. Sou muito feliz aqui e espero continuar fazendo história”, completou David Ricardo.