Com Matheus Felipe e sem Lourenço, Ceará embarca para jogo contra o Amazonas

Equipes se enfrentam no próximo domingo, 1°, às 16 horas, na Arena da Amazônia, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão

O Ceará embarcou na tarde desta sexta-feira, 30, a caminho de Manaus, onde irá enfrentar o Amazonas na no próximo domingo, 1°, às 16 horas, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão. Para o embate, o Alvinegro de Porangabuçu viajou com a ausência de Lourenço e ainda sem Rafinha, que foi anunciado pelo time na última quinta, 29.

A novidade ficou por conta do retorno de Matheus Felipe na lista de relacionados. O jogador havia ficado de fora da vitória contra o Novorizontino por um edema muscular na coxa direita, mas viajou com o grupo comandado por Léo Condé.

Confira a lista de relacionados do Ceará:

GOL: Richard e Bruno Ferreira

LAT: Raí Ramos, Rafael Ramos, Eric e Matheus Bahia

ZAG: Matheus Felipe, João Pedro e David Ricardo

VOL: Jean Irmer, Richardson, De Lucca e Andrey

MEI: Lucas Mugni e Recalde

ATA: Saulo Mineiro, Facundo Barceló, Facundo Castro, Pulga, Aylon, Talisson e Lucas Rian

Diante do Amazonas, o Ceará vai em busca de se aproximar cada vez mais em pontos do G-4. Atualmente, a equipe ocupa a 5ª colocação com 35 pontos. O 4° colocado, Vila Nova, assim como o terceiro e o quarto colocado Mirassol e Santos respectivamente, possuem 39 pontos. O líder Novorizontino está no topo da tabela com 40.