Ceará vence Novorizontino com gol de Saulo Mineiro e encosta no G-4 da Série B

Saulo Mineiro comemora gol marcado contra Novorizontino pela Série B 2024 Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

O Ceará venceu o Novorizontino nesta segunda-feira, 26, por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com gol de Saulo Mineiro no final da partida. Com o resultado, a equipe alcança os 35 pontos, ocupando a 5ª colocação, a quatro do Vila Nova, que abre a zona de acesso. O time cearense volta a campo no domingo, 1°, às 16 horas (de Brasília), contra o Amazonas. A partida será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus–AM.



Ceará 1 x 0 Novorizontino | O JOGO Diante de uma equipe compactada e forte defensivamente, o Ceará demorou para conseguir desenvolver a fase ofensiva e, por consequência, envolver o adversário. Os paulistas defendiam no 2-3-5, com Igor Formiga, Luisão, Renato Palm, Patrick e Reverson formando a linha defensiva. Sem conseguir trocar passes por dentro ou chegar com profundidade pelos lados, com Raí Ramos e Matheus Bahia, o Ceará buscou explorar as costas da marcação do Novorizontino, sobretudo pelo lado esquerdo, colocando Erick Pulga para duelar com Igor Formiga. Em duas oportunidades, o camisa 16 conseguiu progredir em velocidade atacando o espaço vazio. Aos 24, Pulga recebeu lançamento, mas foi derrubado por Formiga. A arbitragem, porém, assinalou tiro de meta. 14 minutos depois, aos 38, o ponta-esquerda conseguiu fintar dois marcadores e finalizou na trave de Jordi.

Focado em defender, o Novorizontino pouco assustou o Ceará no primeiro tempo. A melhor chance veio aos 14 minutos, com Igor Formiga tabelando com Marlon, mas na hora de encontrar Neto Pessôa na área, não conseguiu direcionar o cruzamento. Nos acréscimos da etapa inicial, mais uma bola na trave, desta vez com Aylon. Após cobrança de falta de Raí Ramos, o camisa 11 cabeceou e parou no poste de Jordi. O Ceará voltou a campo oferecendo mais risco ao Novorizontino. Em apenas quatro minutos, finalizou duas vezes com Saulo Mineiro e Aylon, mas ambos pararam em Jordi.

Com a estratégia reformulada para o segundo tempo, atacando mais o Novorizontino a base da troca de passes, o Ceará criou algumas chances de perigo, ambas com Saulo Mineiro, mas o camisa 73 não conseguiu ter a precisão ofensiva esperada.

A equipe de Eduardo Baptista seguia focada em neutralizar o avanço do Alvinegro de Porangabuçu. Quando o Ceará errava ofensivamente, o Novorizontino buscava atacar em velocidade, mas não conseguia levar perigo. Aos 28 minutos, a melhor chance dos paulistas: Marlon recebeu entre os defensores, mas finalizou fraco para a defesa de Richard.

O cenário mudou completamente aos 40 minutos, após o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas, consultar o VAR e assinalar pênalti favorável ao Ceará, por toque no braço de Dudu. Na cobrança, Saulo Mineiro deslocou Jordi e abriu o marcador para o Ceará. Com a vantagem no placar, a equipe de Léo Condé passou a adotar uma postura mais defensiva, buscando impedir qualquer avanço do Novorizontino. Defensivamente, conseguiu se manter firme, sem sofrer sustos na reta final.

Ceará 1 x 0 Novorizontino | Ficha Técnica Ceará 4-3-3: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes (João Pedro), David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Richardson, Lucas Mugni (Andrey); Erick Pulga (Talisson), Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Lucas Rian). Técnico: Léo Condé. Novorizontino