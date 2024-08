Ceará: Saulo Mineiro marcou 37% dos gols em 2024 na reta final dos jogos

Ao todo, o camisa 73 do Vovô acumula 8 gols pelo clube em 2024, sendo 3 após os 40 minutos do segundo tempo

Ao balançar as redes contra o time paulista, o jogador ainda elevou o número de tentos marcados nas retas finais dos jogos do Vovô. Ao todo, ele acumula 8 gols pelo clube em 2024, sendo 3 após os 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, 37,5%.

O atacante Saulo Mineiro mostrou, mais uma vez, seu poder de decisão pelo Ceará na vitória por 1 a 0 diante do Novorizontino, nesta segunda-feira, 26. Na oportunidade, o camisa 73 assinalou o gol do triunfo em cobrança de pênalti aos 43 minutos .

O primeiro tento no "apagar das luzes" ocorreu no empate em 3 a 3 com o rival Fortaleza, ainda em fevereiro. Na ocasião, ele igualou o placar em cobrança de pênalti aos 51 minutos. Depois, deu a vitória ao Alvinegro diante da Chapecoense, pela Série B, em mais uma penalidade aos 56.

Agora, balançou as redes mais uma vez e contribuiu diretamente com mais três pontos para o Ceará. Com o triunfo, o time de Porangabuçu subiu para a quinta posição na tabela e ficou a quatro pontos do quarto colocado, Vila Nova.