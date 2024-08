Chance de acesso do Ceará sobe de 18% para 30% após vitória sobre Novorizontino, aponta UFMG

Equipe alvinegra venceu o Novorizontino por 1 a 0 e viu sua chance de acesso subir para 30,6%. Antes do triunfo, a possibilidade de ascender à elite do futebol nacional era de 18,1%

O Ceará segue na briga por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Nesta segunda-feira, 26, a equipe alvinegra venceu o Novorizontino por 1 a 0 e viu sua chance de acesso subir para 30,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Antes do triunfo diante do Tigre, a possibilidade de ascender à elite do futebol nacional era de 18,1%. Quinto colocado na tabela de classificação, o time alvinegro acumula 35 pontos até o momento, quatro atrás do primeiro clube do G-4, Vila Nova.