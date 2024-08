Ceará conquistou 68% dos pontos na Série B atuando como mandante; veja números

A equipe de Léo Condé tem o quarto melhor desempenho em pontos do certame nacional atuando em casa, ficando atrás de América-MG (26), Mirassol (26) e Vila Nova (30)

O Ceará elevou o desempenho como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Novorizontino na última segunda-feira, 26, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE. Com a vitória, o clube passou a ocupar a 5ª colocação, com 35 pontos, tendo conquistado 68% da pontuação total atuando em solo cearense.

Em 12 partidas como mandante, registra sete vitórias, três empates e dois empates, com 21 gols marcados e 12 sofridos. São 24 pontos somados de 36 (66,6%).

A equipe de Léo Condé tem o quarto melhor desempenho em pontos do certame nacional atuando em casa, ficando atrás de América-MG (26), Mirassol (26) e Vila Nova (30).