Ceará se reapresenta e realiza primeiro treino para enfrentar o Novorizontino

A fim de superar o difícil adversário, Léo Condé contará com a intensidade do setor ofensivo alvinegro, que vive o melhor momento da temporada

Sob o comando da comissão técnica, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o CRB realizaram um treino regenerativo. Enquanto os demais jogadores iniciaram a preparação com um treino de força na academia do CT.

Após a vitória fora de casa contra o CRB, o elenco do Ceará se reapresentou no CT de Porangabuçu na tarde dessa sexta-feira, 23, onde realizou o primeiro treino de preparação visando o confronto diante do Novorizontino. Em partida válida pela 23ª rodada da Série B, o Vovô recebe o Tigre do Vale nesta segunda-feira, 26, às 21 horas, na Arena Castelão.

Já no treino em campo, sob a orientação de Léo Condé, os atletas alvinegros realizaram exercícios táticos com foco no posicionamento ofensivo. Em seguida, a equipe finalizou os trabalhos com um treino técnico e de finalizações.

Adversário do Ceará, o líder Novorizontino é dono da melhor campanha como visitante na Segundona, além de defender uma sequência de 12 jogos de invencibilidade. Para frear o bom momento do Tigre, Condé apostará na precisão do setor ofensivo do Vovô, que tem sido o pilar da equipe na competição até agora.



Neste fim de semana, o elenco realizará mais dois treinos pelo período da manhã. Para o restante da preparação, Condé deverá focar no setor defensivo, que mostrou boa atuação diante do CRB e voltou a finalizar uma partida sem sofrer gols.