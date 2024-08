Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães não apitará mais jogos do Ceará em 2024

A medida acontece após a cúpula alvinegra cobrar explicações da entidade sobre a atuação dos árbitros na derrota do Ceará para o Goiás, com dois gols de pênaltis

O Ceará solicitou a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) para Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, não apitar mais partidas do clube em 2024. O departamento, na figura do presidente Wilson Seneme, conforme apurado pelo Esportes O POVO, atendeu a solicitação do Alvinegro de Porangabuçu.

A medida acontece após a cúpula alvinegra cobrar explicações da entidade sobre a atuação dos árbitros na derrota do Ceará para o Goiás, com dois gols de pênaltis. Após checagem, a Comissão de Arbitragem entendeu que não houve infrações, mas erros de procedimentos, que resultou, inclusive, na punição a Thiago Peixoto Duarte, de São Paulo, que estava responsável pelo VAR.

A reunião contou com membros do Ceará, da Federação Cearense de Futebol, Wilson Seneme e outros quatro árbitros. Para Seneme, o pênalti assinalado por Wagner do Nascimento Magalhães, por toque no braço de Lourenço, não seria para marcação. Porém, na interpretação de três dos quatro, houve, de fato, a infração do meio-campista, levando a subjetividade do lance e a possibilidade da assinalação.