Rafael Ramos fala sobre busca do Ceará por melhora defensiva: "É algo que nos incomoda"

Melhor ataque da Série B do Brasileirão, o Ceará ocupa a 8ª colocação com 32 pontos somados em 22 jogos, com nove vitórias, cinco empates e oito derrotas. Nos outros jogos em que não saiu vitorioso, muitos dos impeditivos para pontos somados foram os gols tomados, algo que tem incomodado a equipe comandada por Léo Condé.

No setor defensivo, o Vovô possui a quinta pior defesa do certame nacional, com a meta sendo vazada 28 vezes. Em coletiva cedida nesta sexta-feira, 23, o lateral-direito Rafael Ramos falou sobre a busca do Alvinegro de Porangabuçu por melhoras na zaga, o que destacou como uma preocupação do grupo.



"Claro que é uma preocupação e não só do Condé, mas de nós todos. Nós conseguimos ver e analisar que temos o melhor ataque e sabemos que, se não tivéssemos feitos tantos gols, isso poderia fazer diferença até na tabela. Com certeza ia fazer. É algo que nos incomoda", frisou ele.