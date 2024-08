Restando 16 rodadas, Ceará tem 18,1% de chance de acesso à Série A, aponta UFMG

Oitavo colocado na tabela de classificação, o time alvinegro acumula 32 pontos até o momento, quatro atrás do primeiro time do G-4, Vila Nova

O Ceará manteve vivo o sonho do acesso à Série A após vencer o CRB na noite da última quarta-feira, 21, em Maceió (AL). Restando 16 rodadas a serem disputadas na segunda divisão, o Vovô tem 18,1% de chance de acesso à elite do futebol nacional, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Oitavo colocado na tabela de classificação, o time alvinegro acumula 32 pontos até o momento, quatro atrás do primeiro time do G-4, Vila Nova. Na atual edição do certame, a equipe de Porangabuçu entrou em campo 22 vezes e somou nove vitórias, além de cinco empates e oito derrotas.