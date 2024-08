Adversário do Ceará na Série B, Novorizontino não perde há 12 partidas

Nesta boa sequência de invencibilidade, o Tigre do Vale conquistou sete vitórias e cinco empates

Adversário do Ceará na próxima segunda-feira, 26, o Novorizontino vive grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não sabe o que é perder na competição há 12 partidas, sequência em que conquistou sete vitórias e cinco empates.

Ampliando o recorte de jogos, o Tigre do Vale perdeu apenas um duelo das 17 partidas que disputou desde a sexta rodada da Segundona. O revés aconteceu contra a Ponte Preta, no dia 15 de junho, por 1 a 0. A solidez da equipe a alavancou para a liderança da competição, com 40 pontos somados.