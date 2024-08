CBF diz que não houve dois toques em pênalti, mas pune árbitro de vídeo de Goiás x Ceará

O árbitro paulista deveria ter sincronizado todas as câmeras disponíveis, para avaliar que a bola, de fato, não tocou no pé esquerdo do arqueiro esmeraldino

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) puniu o árbitro de vídeo (VAR), Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, responsável pelo equipamento em Goiás x Ceará, pelo procedimento incorreto na avaliação de possível dois toques na cobrança de pênalti de Tadeu. Apesar do erro, a entidade concluiu que a equipe acertou na decisão.

O árbitro paulista deveria ter sincronizado todas as câmeras disponíveis, para avaliar que a bola, de fato, não tocou no pé esquerdo do arqueiro esmeraldino. A medida, inclusive, foi adotada pela Comissão de Arbitragem para mostrar à cúpula alvinegra e aos representantes da Federação Cearense de Futebol (FCF) que não houve infração.

Como punição, Thiago Duarte Peixoto deixará de ser escalado por alguns jogos. A atitude da CBF, de mostrar à cúpula o acerto da arbitragem, agradou à diretoria do clube, que, inclusive, retirou o pedido para não escalarem mais árbitros paulistas em jogos do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, reiterou o pedido, conforme apurado pelo Esportes O POVO, para Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, não apitar mais partidas do clube, sendo atendido por Wilson Seneme.