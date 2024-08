Adversário do Ceará, Novorizontino tem melhor campanha da Série B como visitante

Foram 11 confrontos como visitante na Série B, com seis vitórias, dois empates e três derrotas. No período, marcou 12 gols e sofreu oito

A última derrota longe de Novo Horizonte aconteceu no dia 15 de junho, contra a Ponte Preta. Desde então, o Tigre entrou em campo como visitante em cinco oportunidades, registrando quatro vitórias e um empate.

Visando alcançar o G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará precisará superar o desempenho do Novorizontino como visitante na competição nacional. Dos 40 pontos conquistados pela equipe paulista em 22 partidas disputadas, 20 foram ganhos atuando fora de casa.

Além da performance atuando fora de casa, o time de Eduardo Baptista vive o melhor momento na temporada: são 12 partidas de invencibilidade. No período, registra sete vitórias e cinco empates.

Em 2024, o Aurinegro disputou 36 partidas, com 58,3% de aproveitamento. Foram 17 vitórias, 12 empates e sete derrotas no período, com 42 gols marcados e 30 sofridos.