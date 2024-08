CBF não vê erros de arbitragem no duelo polêmico entre Goiás e Ceará pela Série B

Mesmo com reclamações e pedidos de revisão por parte do Ceará, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não reconheceu erros de arbitragem no duelo entre o Alvinegro de Porangabuçu e Goiás, no último dia 12/08, que encerrou com vitória polêmica do time goiano por 2 a 1.

Dentre os lances. os mais acentuados por parte do elenco e cúpula do Vovô foram dois pênaltis marcados pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. O primeiro ocorreu após o chute de Luiz Henrique, meia esmeraldino, pegar na mão de Lourenço.