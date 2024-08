Presidente do Ceará detona atuação da arbitragem em jogo contra o Goiás: "Absurdo"

Em contato com o Esportes O POVO, João Paulo Silva revelou que a instituição entrará com uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra todo o quadro de arbitragem da partida

A atuação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, causou revolta nos dirigentes do Ceará após a polêmica derrota por 2 a 1 para o Goiás, nesta segunda-feira, 12, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia–GO, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em contato com o Esportes O POVO, João Paulo Silva revelou que a instituição entrará com uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra todo o quadro de arbitragem da partida.

“Vamos entrar com uma representação contra toda arbitragem. Absurdo o que vimos hoje. Trabalhamos muito e de forma séria e isso precisa ser revisto urgentemente. Só não vou permitir isso acontecer”, disse João Paulo Silva ao Esportes O POVO, em crítica à arbitragem do carioca de 45 anos.

A cúpula acredita que Wagner do Nascimento Magalhães errou na marcação dos dois pênaltis do Ceará. No primeiro tempo, após toque no braço de Lourenço, Tadeu empatou para o Goiás, em cobrança com “dois toques”. O VAR, comandado por Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, não auxiliou o árbitro.