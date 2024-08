Ceará e FCF solicitam áudios do VAR e terão reunião na CBF sobre arbitragem contra o Goiás

Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no jogo Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil 2023 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Um dia depois de enviar ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com reclamações sobre a atuação da equipe de arbitragem na partida contra o Goiás, pela 20ª rodada da Série B, o Ceará e a Federação Cearense de Futebol (FCF) tiveram confirmação de reunião com a Comissão de Arbitragem da entidade nacional no próximo dia 22, no Rio de Janeiro, em que deverão ter acesso às imagens e aos áudios do VAR nos lances questionados, apurou o Esportes O POVO. O Alvinegro desejava que o encontro fosse na segunda, 19, ou terça-feira, 20, mas o encaixe possível na agenda foi apenas na quinta-feira da próxima semana. O presidente João Paulo Silva, o diretor de futebol Haroldo Martins e o diretor jurídico Fred Bandeia representarão o clube, enquanto o mandatário Mauro Carmélio e o vice-presidente Mauro Carmélio Neto irão pela FCF. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Vovô solicita o afastamento do árbitro de campo Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, e do VAR Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo, e que eles não sejam mais escalados em partidas da equipe. Além disso, o Ceará quer acesso aos diálogos entre os dois e às imagens analisadas pelos juizes, com explicações da Comissão de Arbitragem, comandada por Wilson Seneme. Os áudios do VAR não foram divulgados no site da CBF já que não houve revisão no monitor de campo, padrão utilizado pela entidade para liberar os diálogos publicamente.

Na segunda batida, segundo a cúpula, ainda houve invasão dos atletas do Goiás antes do segundo gol do arqueiro esmeraldino. Os donos da casa converteram os dois pênaltis e venceram por 2 a 1, de virada. Dirigentes do Ceará na bronca Logo após a partida, ainda no vestiário do Estádio da Serrinha, em Goiânia, o diretor de futebol Haroldo Martins se pronunciou por meio de vídeo nas redes sociais do Ceará, relembrou o histórico polêmico de Wagner do Nascimento Magalhães e avisou que o clube tomaria medidas. "Isso é um absurdo. O Ceará é um clube grande e não aceita esse tipo de postura. Não é a primeira vez que esse árbitro faz isso com o Ceará, inclusive, aqui nesse mesmo estádio, ele já nos prejudicou outra vez absurdamente", criticou. "O Ceará não irá ficar calado, ninguém vai fazer o Ceará de brinquedo. O Ceará é um clube sério, grande e que tá em um campeonato sério", completou o dirigente.