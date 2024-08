Rival do Fortaleza na Sula, Rosario Central fará treino de apronto no CT Ceará

O clima para o segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana vai esquentando na capital cearense. Após empatar por 1 a 1 no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, o Fortaleza recebe o Rosario Central, na Arena Castelão, nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, para definir que avançará para a próxima fase do torneio internacional.

Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Independiente no campeonato argentino, no último sábado, 17, – jogo no qual os reservas estavam em campo –, a delegação do Rosario Central chegou em Fortaleza na noite desta segunda-feira, 19. A equipe argentina tem um treino previsto no CT do Ceará, nesta terça-feira, a partir das 18 horas.

Para o duelo decisivo, os “hermanos” terão um desfalque certo. O atacante Agustín Módica, de 21 anos, sofreu uma grave lesão no joelho direito no último confronto. O jovem jogador vinha sendo um dos destaques do Rosario Central nesta temporada, somando sete gols em 23 partidas. Ele será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, conforme informou o clube em nota oficial.