"Gosto desse desafio", afirma Mancuso sobre vestir a camisa do Fortaleza

O lateral-direito Eros Mancuso foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza na tarde desta segunda-feira, 19, no Pici. Na oportunidade, o jogador argentino enalteceu o time pela fase vivida na temporada e afirmou que gosta do desafio de "chegar a um clube que tem ganhado grandes coisas".

Disputa pela titularidade com Tinga

Na coletiva, o novo camisa 33 do Leão do Pici ainda destacou a concorrência com o capitão e ídolo Tinga pela titularidade. Para ele, a disputa será saudável para o elenco tricolor.

"Sei que Tinga é o capitão e é um grande ídolo da instituição, mas disputaremos a posição de forma saudável. Esse grupo necessita seguir mirando para a frente. Vai jogar quem estiver melhor", comentou Mancuso.