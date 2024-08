Fortaleza nunca perdeu para times argentinos no Castelão; confira histórico

Repórter do caderno de Esportes

Em seis duelos no Gigante da Boa Vista contra times hermanos, Leão do Pici contabiliza seis vitórias e dois empates

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 19, a preparação para o duelo contra o Rosário Central-ARG. Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, as equipes se reencontram nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, na Arena Castelão. No embate de ida, em Rosário, os times ficaram no 1 a 1.



Com a necessidade de um bom resultado em casa para não ir para os pênaltis, o Leão do Pici terá como fator positivo não somente a massiva presença da torcida, que deve lotar e fazer uma grande festa no Gigante da Boa Vista. O Tricolor também terá em seu favor um bom histórico contra equipes argentinas como mandante.

Ao todo, contabilizando o amistoso que realizou contra o Boca Juniors em 2010, o Fortaleza já fez seis jogos contra equipes hermanas em solo cearense. Todos eles ocorreram na Arena Castelão. Foram quatro vitórias — contra Boca Juniors (2x), Independiente e San Lorenzo — e dois empates — contra River Plate e Estudiantes.