"Não estamos aqui por acaso", diz Marcelo Paz sobre campanha do Fortaleza no Brasileirão

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz valorizou a campanha do clube tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. Em declaração dada de forma exclusiva ao Esportes O POVO, o dirigente afirmou que o Leão não briga na parte de cima da tabela do certame "por acaso".

"O que temos conquistado é fruto de um trabalho sequenciado, de uma comissão técnica que tem mais de 250 jogos pelo Fortaleza. Temos vários jogadores com mais de 100 jogos pela equipe, é um trabalho de uma diretoria que está junto há bastante tempo. É importante destacar que não estamos aqui por acaso, é muito trabalho, de montar um elenco muito homogêneo, que tem boas peças em cada posição, não é só um time titular, tem uma variação, tem uma troca, e a gente consegue manter performance", disse.