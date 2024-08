Atacante do Rosario se lesiona e está fora do duelo contra o Fortaleza, pela Sula

Módica, que vinha sendo um dos destaques do time argentino nesta temporada com 23 partidas e sete gols, foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. Ele será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, conforme informou o clube em nota oficial.

A lesão ocorreu durante o jogo contra o Independiente, no último sábado, 17, pelo Campeonato Argentino. Agustín Módica se chocou com a placa de publicidade e caiu no gramado reclamando de dores na reta final do primeiro tempo na derrota para o Independiente, sendo substituído em meio às lágrimas.

A ausência de Módica é uma baixa significativa para o Rosario Central, disputa com o Fortaleza a vaga para as quartas de final da Sul-Americana. Na última semana, as equipes haviam empatado em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina.



Agora, a partida decisiva será realizada na Arena Castelão. Quem vencer, garante vaga na próxima fase do torneio internacional. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. De acordo com o Fortaleza, mais de 44 mil torcedores já marcaram presença.