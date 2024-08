"Vai ser uma disputa boa", pontua Talisson sobre briga por titularidade no Ceará

Apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quinta-feira, 15, o atacante Talisson Almeida sabe que não será fácil a disputa por posição no onze inicial do Vovô. Ponta-esquerda, o atleta consegue atuar pelos dois lados do campo, além de centralizado.

Primeiro contato com o torcedor

Antes de falar à imprensa, Talisson fez sua estreia com a camisa do Vovô, na polêmica derrota por 2 a 1 para o Goiás, na última segunda-feira, 12, fora de casa, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O atleta figurou na reta final do duelo, entrando aos 40 minutos do segundo tempo.

Agora, neste sábado, 17, terá o primeiro contato com a Arena Castelão e, consequentemente, o torcedor, já que o Alvinegro de Porangabuçu recebe o Mirassol, às 17 horas.

Talisson enfatizou a expectativa para o dia e destacou a presença da torcida em último duelo, mesmo longe da capital. "Estou bem ansioso para sábado. O pouco contato que tive em Goiânia, foi bem acolhedor. Estou bastante ansioso para sábado".