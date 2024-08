Com retrospecto equilibrado, Ceará e Mirassol duelarão pela 4ª vez na história

O Ceará entra em campo neste sábado, 17, às 17 horas (de Brasília), contra o Mirassol, visando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para encurtar a distância para o G-4. A partida marcará o quarto na história encontro entre cearenses e mirassolenses.

O histórico do confronto é equilibrado. No primeiro encontro entre as equipes, no dia 16 de julho de 2023, empate por 1 a 1 no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.



Pelo returno da Série B do mesmo ano, no dia 12 de novembro, o Ceará venceu a equipe paulista por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas.