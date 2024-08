Talisson se diz preparado para pressão da Série B e avisa: "A gente vai subir o Ceará esse ano"

Quarto reforço do Ceará na atual janela de transferência, o atacante Talisson foi oficialmente apresentado em Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 15. Em coletiva, o atleta falou sobre as propostas que recebeu antes de fechar com o Vovô, elogiou a torcida alvinegra e também conversou sobre a disputa da Série B do Brasileirão.

O acesso à Série A do Brasileirão é a principal meta do clube para o ano de 2024. Atualmente, após 20 rodadas disputadas, o Ceará ocupa a 7ª posição com 29 pontos, apenas três a menos que o América-MG, primeiro time dentro da zona de classificação.

Para Talisson, a pressão para que o time entre no G-4 existe, mas ele se sente pronto e otimista para viver a caça à Série A.

"Eu não nasci pronto para esse momento, mas me preparei para viver isso. Tô feliz de tá aqui. É o que eu falei, tô buscando novos desafios na minha carreira e esse foi o maior motivo de ter aceitado esse novo desafio. Creio que a gente vai subir sim o Ceará esse ano", finalizou o jogador.