Aylon supera Saulo Mineiro e assume vice-artilharia do Ceará em 2024

Além da vice-artilharia, Aylon é o atleta do Ceará com mais partidas disputadas em 2024. Ao todo, atuou em 35 duelos, com 2.269 minutos em campo

Autor do gol do Ceará na polêmica derrota para o Goiás na última segunda-feira, 12, pela 20ª rodada da Série B, o atacante Aylon superou Saulo Mineiro e assumiu a vice-artilharia do clube em 2024, com oito tentos assinalados.

Diante do Esmeraldino, o camisa 11 do Alvinegro de Porangabuçu marcou pela quarta vez na divisão de acesso. No ano, registra tentos no Campeonato Cearense (3) e na Copa do Nordeste (1).

