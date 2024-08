Talisson diz que teve outras propostas antes de fechar com o Ceará: "Meu coração estava pedindo"

"Quando tive o primeiro contato com o Ceará, fui bastante feliz. Além disso, estava buscando novos desafios na carreira", admitiu o novo camisa 70 do Vovô

Em suas primeiras palavras com a camisa do Vovô, Talisson — que já realizou sua estreia na derrota para o Goiás — revelou bastidores de sua chegada, admitindo ter recebido outras propostas de equipes da Séries A e B, além do futebol do exterior.

"Quando tive o primeiro contato com o Ceará, fui bastante feliz. Além disso, estava buscando novos desafios na carreira. Mexeu muito comigo. Tiveram times da Série A, Série B, de fora. Mas meu coração estava pedindo para vir o Ceará e eu tenho certeza que foi a melhor escolha que fiz", pontuou o camisa 70.



Nesta temporada, o jogador entrou em campo por 14 oportunidades pelo Braga, marcando um gol. Sua última partida pelo clube paulista, até estrear no Alvinegro de Porangabuçu foi no dia 29 de junho quando foi titular no empate em 1 a 1 da equipe de Bragança com o Cuiabá, em jogo válido pela Série A do Brasileirão. Na ocasião, ele deixou o campo aos 21 minutos da segunda etapa.