Caio Max apita Ceará x Mirassol; árbitro tem histórico polêmico no futebol cearense

Duelo entre as equipes irá ocorrer neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão

Caio Max possui um histórico amplo de polêmicas no futebol cearense. Com relação aos jogos do Vovô, além do Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense em 2024, ele possui um outro histórico. Em 2023, o juiz potiguar foi escalado como árbitro de campo em quatro partidas do Alvinegro de Porangabuçu, sendo duas pela Copa do Nordeste — uma delas no primeiro duelo da final entre o Vovô e Sport, vencido pelo time cearense por 2 a 1 — e outras duas pela Série B.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 14, a escalação de arbitragem para o duelo entre Ceará e Mirassol, válido pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão. As equipe se enfrentam neste sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão.

Em 2022, o então presidente do Ceará, Robinson de Castro, prometeu apresentar uma reclamação formal à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra Caio Max. A ação foi motivada pelo desempenho do árbitro na partida entre Ceará e Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão daquele ano, realizada no Allianz Parque.

Na ocasião, o Vovô venceu o jogo por 3 a 2, mas se sentiu lesado pelo desempenho do árbitro potiguar. Ao, todo, no confronto, Caio distribuiu 15 cartões amarelos — dez para o Ceará —, um cartão vermelho para Vina, fora alguns episódios de confusão entre os bancos de reservas das equipes e um lance de possível pênalti a favor do time cearense, que gerou reclamação e não foi revisado pelo juiz no monitor do VAR. (Com Mateus Moura)