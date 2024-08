David Ricardo recebe 3º cartão amarelo contra o Goiás e desfalca Ceará diante do Mirassol

Com ausência de David Ricardo, o técnico Léo Condé terá duas opções para substituí-lo: Ramon Menezes e o recém-contratado João Pedro. A tendência é que Ramon assuma a vaga

O Ceará já tem um desfalque certo para o duelo contra o Mirassol-SP, no próximo sábado, 17, às 17 horas, na Arena Castelão: David Ricardo. O zagueiro do Vovô recebeu o terceiro cartão amarelo, e com, isso estará suspenso.

A advertência veio na reta final da derrota por 2 a 1 para o Goiás, nesta segunda-feira, 12, fora de casa, pela Série B. O defensor foi amarelado aos 48 minutos após reclamar de lance com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Alguns instantes depois foi justamente David que participou de um dos lances mais polêmicos do embate.