Lucas Mugni registra segundo maior número de desarmes em uma partida da Série B 2024

O meio-campista Lucas Mugni, do Ceará, registrou o segundo maior número de desarmes da Série B do Campeonato Brasileiro 2024 na polêmica derrota para o Goiás, na última segunda-feira, 12, pela 20ª rodada. Diante do Esmeraldino, o argentino de 32 anos desarmou os adversários em sete oportunidades.



A atuação do camisa 10 do Alvinegro de Porangabuçu, de acordo com o site de estatísticas SofaScore, foi a melhor entre os atletas do Ceará contra o Goiás, recebendo nota 7.2. Além dos desarmes, registrou 71% de passes certos (15 de 21), sendo um deles decisivo, 11 duelos ganhos e um corte e uma interceptação.

Na competição de acesso em 2024, apenas Leandro Vilela, do Paysandu, e João Schmidt, do Santos, registraram números de desarmes superiores, com oito.