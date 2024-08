Adversário do Ceará, Mirassol tem 29,1% de aproveitamento como visitante em 2024

Entre 3 de fevereiro e 12 de julho, o Mirassol passou 12 partidas sem vencer como visitante, com quatro empates e oito derrotas

O Mirassol visita o Ceará no sábado, 17, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, visando melhorar o desempenho como visitante em 2024. A partida diante do Alvinegro de Porangabuçu será a 17ª da equipe Mirassolense fora de casa.

Atuando longe do Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o time de Mozart Santos tem 29,1% de aproveitamento. Em 16 partidas, registra três vitórias, cinco empates e oito derrotas, com 13 gols marcados e 21 sofridos.

Entre 3 de fevereiro e 12 de julho, o Mirassol passou 12 partidas sem vencer como visitante, com quatro empates e oito derrotas. Após a sequência, porém, o clube engatou duas vitórias consecutivas, contra Coritiba e Chapecoense.