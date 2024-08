"Ninguém vai fazer o Ceará de brinquedo", diz diretor do clube após polêmica de arbitragem

Após a derrota por 2 a 1 para o Goiás, na noite desta segunda-feira, 12, no Estádio Hailé Pinheiro, o Ceará publicou um pronunciamento oficial em suas redes sociais. No vídeo divulgado, o diretor de futebol do clube, Haroldo Martins, criticou a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, na partida polêmica que marcou a 20° rodada da Série B.

Afirmando que o Ceará, por meio do presidente João Paulo Silva, já se movimenta para dirigir uma representação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o dirigente afirmou que "ninguém vai fazer o Ceará de brinquedo". Outra crítica foi direcionada à escolha do Árbitro de Vídeo, Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo.

"Infelizmente a gente é obrigado a vir aqui, à público, fazer um pronunciamento, uma posição institucional do Ceará em relação ao que aconteceu nesse jogo, os absurdos que foram feitos aqui hoje. A gente tem feito um trabalho, disputa uma competição muito difícil e tem quem bater de frente com isso aqui que aconteceu", iniciou.