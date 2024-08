Galhardo ironiza reclamações do Ceará após pênaltis polêmicos: "Tudo normal"

O atacante Thiago Galhardo, do Goiás, ironizou as reclamações feitas por torcedores e membros do Ceará contra a arbitragem de Wagner Magalhães na noite desta segunda-feira, 12, na derrota por 2 a 1 do Ceará para Goiás, em partida válida pela 20ª rodada da Série B, no estádio Serrinha, em Goiânia.

"Esperou o contato, o contato veio. Pênalti! E tudo normal por aqui", escreveu o atacante em sua rede social após a partida. No último lance do jogo, o jogador sofreu um pênalti cometido pelo zagueiro David Ricardo, o qual resultou na vitória de virada do clube goiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As reclamações alvinegras, no entanto, já começaram antes mesmo deste lance. Os jogadores pediram uma revisão no lance de origem do pênalti, quando o falta cometida em Jean Irmer no início do lance do pênalti.