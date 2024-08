Matheus Felipe contesta pênaltis polêmicos em Goiás x Ceará: "Não dá pra entender o critério"

Derrotado por 2 a 1 pelo Goiás na noite desta segunda-feira, 12, o Ceará ficou na bronca pelo resultado não somente pelos pontos perdidos. Na saída de campo, o zagueiro Matheus Felipe questionou os critérios adotados pela arbitragem nos dois pênaltis dados ao Esmeraldino.

A equipe goiana venceu a partida com dois tentos marcados pelo goleiro Tadeu, da marca do cal, enquanto o Vovô descontou com Aylon. O jogador falou sobre cada um dos lances de tentos do Esmeraldino, salientando que a arbitragem deveria ser mais clara quanto aos critérios.

"Não sou muito de falar de arbitragem, mas não dá pra entender o critério dos caras. A questão do pênalti do primeiro tempo, alguns árbitros marcam, outros não marcam e não dá para entender. A bola pega primeiro na perna do Lourenço e depois na mão", questionou o defensor sobre o primeiro gol goiano, mas ele seguiu também falando sobre outros lances.