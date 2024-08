Lourenço projeta duelo contra Goiás e comenta reencontro com Mancini: "Ele terá trabalho"

O Ceará visita o Goiás na segunda-feira, 12, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia–GO, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida no Centro-Oeste marcará o reencontro entre o Alvinegro de Porangabuçu e o técnico Vagner Mancini, que esteve como treinador do Vovô entre agosto de 2023 e junho de 2024. Para o meio-campista Lourenço, o duelo “será complicado para os dois lados”.

Em entrevista coletiva pré-jogo, realizada na quinta-feira, 8, o camisa 97 projetou o embate diante do Esmeraldino, citando a importância de “redobrar a atenção” para ter uma postura diferente do aplicado contra o Guarani, na vitória por 3 a 1. Sobre o reencontro com Mancini, Lourenço pontuou que o conhecimento do treinador do elenco Ceará, mas ressaltou o novo trabalho que está sendo desenvolvido pelo técnico Léo Condé.

“O Mancini é um treinador que conhece o elenco mutio bem, ele participou da formação do grupo. Mas é um novo trabalho, é um novo técnico, uma nova formação. Acredito que ele terá trabalho para colocar a equipe dele para marcar a nossa ou fazer a equipe dele jogar. Será complicado para os dois lados, ele conhecendo a gente e nós com uma nova formação de jogo. Será um jogo interessante e, se Deus quiser, que possamos sair com os três pontos e jogando bem”, iniciou.