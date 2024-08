Ceará acerta contratação do zagueiro João Pedro, do Corinthians, por empréstimo

O Ceará acertou a contratação por empréstimo do zagueiro João Pedro, do Corinthians, apurou o Esportes O POVO. O defensor, de 20 anos, chega para compor elenco, disputando posição com Matheus Felipe, David Ricardo e Ramon Menezes.

Revelado pelo clube paulista, João Pedro atuou em duas partidas pela equipe profissional em 2024, contra Água Santa e São Paulo, pelo Campeonato Paulista e Série A, respectivamente.

No ano, o defensor ainda participou da campanha do título do Corinthians da Copa São Paulo de Futebol Júnior. João Pedro disputou as oito partidas, registrando um gol.