Exclusivo: Ceará acerta contratação do atacante Talisson Almeida, do RB Bragantino

O Ceará acertou a sua terceira contratação na janela de transferências. Trata-se do atacante Talisson Almeida, que pertence ao RB Bragantino. O Vovô venceu a concorrência de outros clubes da Série B e chegou a um acordo com o clube paulista pelo empréstimo do jogador. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

A diretoria do Alvinegro de Porangabuçu vinha negociando a vinda do atacante desde o início de julho. Aos 22 anos, Talisson Almeida acumula 19 partidas pelo Massa Bruta na temporada, com um gol e uma assistência. O anúncio da contratação ocorrerá nos próximos dias.