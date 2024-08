Presidente do Ceará repudia confusão de torcida organizada e cita expulsão do quadro de sócios

O entrevero entre alguns presentes na superior norte iniciou durante o segundo tempo. Inicialmente, a confusão parecia ser entre a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) que interveio com bombas de efeito moral

A confusão entre torcedores do Ceará localizados no setor norte da Arena Castelão na última terça-feira, 6, foi repudiada pelo presidente João Paulo Silva em contato com o Esportes O POVO. O mandatário explicou que está em contato com as organizadas e prometeu, como ação institucional, a remoção dos envolvidos do quadro de associados.

O entrevero entre alguns presentes na superior norte iniciou durante o segundo tempo. Inicialmente, a confusão parecia ser entre a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) que interveio com bombas de efeito moral. Como resposta, torcedores arremessaram algumas cadeiras na direção dos policiais. Depois, iniciaram uma briga entre si, com troca de socos e chutes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O Ceará S.C. mantém conversas constantes com as principais lideranças de torcidas para que situações como esse não aconteçam. Sempre fomentamos a cultura de paz no nosso torcedor e contamos também com o apoio das organizadas para essa conscientização. Repudiamos qualquer tipo de violência, isso é intolerável, seja dentro ou fora dos estádios. Contamos também com o poder público para repreensão desses eventos. Enquanto clube, uma das ações imediatas é o desligamento dos envolvidos nesses conflitos do nosso quadro de associados”, disse o dirigente do Alvinegro de Porangabuçu.