Ceará acerta contratação do lateral-esquerdo Eric, do Vila Nova

Eric chega ao Alvinegro de Porangabuçu para preencher a vaga deixada por Paulo Victor, negociado pelo Internacional — clube detentor dos direitos econômicos do defensor — com o futebol ucraniano

O Ceará acertou a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Eric, apurou o Esportes O POVO. O defensor de 24 anos estava atuando pelo Vila Nova, emprestado pela Jacuipense-BA. Em 2024, disputou 21 partidas, com três assistências registradas.

Eric chega ao Alvinegro de Porangabuçu para preencher a vaga deixada por Paulo Victor, negociado pelo Internacional — clube detentor dos direitos econômicos do defensor — com o futebol ucraniano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O lateral-esquerdo é a quinta contratação do Vovô para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, anunciou o volante Andrey e o ponta-direita Lucas Rian. Além de Eric, o clube tem encaminhado as chegadas do zagueiro João Pedro e do ponta-esquerda Talisson.