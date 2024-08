Ceará recebe Guarani para ampliar invencibilidade na Série B e colar no G-4

Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Ceará x Ituano, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Ceará entra em campo nesta terça-feira, 6, às 21 horas, contra o Guarani, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mirando fazer valer o mando de campo para encurtar a distância para o G-4. Com 26 pontos, ocupa a oitava colocação. Diante do Bugre de Campinas, o Alvinegro de Porangabuçu terá a oportunidade de ampliar a sequência invicta. A última derrota aconteceu no dia 12 de junho, contra o Paysandu, em Belém (PA). Desde então, emplacou duas vitórias — contra Avaí e Botafogo-SP — e um empate — contra o América-MG. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso vença o Guarani, o Vovô alcançará a meta estipulada pelo técnico Léo Condé: finalizar o primeiro turno no G-10, com mais de 27 pontos. Para isso, o Ceará precisará superar um adversário indigesto. O duelo desta terça-feira marcará o 21° encontro entre cearenses e paulistas. No período, foram dez vitórias do Guarani, duas do Ceará e oito empates.

“Estamos há tempo buscando essa arrancada. Os jogos contra as equipes da parte de baixo da tabela, acabam sendo mais perigosos que os confrontos diretos. Temos que ter atenção redobrada. O Guarani se reforçou bastante, vem numa sequência boa, apesar de estar em último, está crescendo, mudou de treinador… Temos que estar preparados para tudo que vier acontecer”, analisou o atacante Aylon, em entrevista pré-jogo. Para enfrentar o Bugre, a equipe de Porangabuçu terá os retornos do volante Jean Irmer e do meio-campista Lucas Mugni, que estavam suspensos. Richardson e Facundo Barceló podem aparecer entre os relacionados para o confronto, após cumprirem período de tratamento no departamento médico.

À beira do campo, o Ceará não poderá contar com Léo Condé. Na última quinta-feira, dia 1°, o treinador passou por um procedimento cirúrgico e cumpre o período de recuperação. O auxiliar Anderson Batatais será o responsável por comandar o Vovô. Já a equipe paulista, que terá a estreia do técnico Allan Aal, terá o desfalque de três atletas: o goleiro Pegorari, o lateral-esquerdo Vinicius Kauê e o atacante Bruno Mendes. A preparação do Bugre foi finalizada nesta segunda-feira, 5, no CT do Floresta. Contra o Vovô, o Bugre de Campinas deve ser escalado como atuou na vitória diante do Brusque.