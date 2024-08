Aylon celebra momento pelo Ceará e cita apoio dos companheiros para superar fase sem gols

O momento atual serviu para elevar a confiança do camisa 11. Entre abril e julho, ele ficou 14 partidas sem marcar pelo Ceará. No período, o jogador recebeu apoio dos companheiros, dos treinadores (Vagner Mancini e Léo Condé) e da diretoria

O atacante Aylon celebrou o momento vivido no Ceará, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, 5, após marcar contra Botafogo-SP e América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a fala, pontuou o desejo de seguir evoluindo para contribuir com a luta do clube em retornar à elite do Brasileirão.

“Estou feliz (com o meu momento). Posso melhorar ainda, tenho que fazer mais gols para ajudar o Ceará. Não me importo muito (com gols), mas com as vitórias. Poderíamos estar em uma melhor colocação. Essa retomada está sendo importante. Se vencermos esse jogo, entramos de vez na briga (pelo G-4) e terminaremos o turno entre os seis primeiros. Espero no segundo turno ajudar mais e levar o Ceará de volta para a Série A”, disse o atacante.