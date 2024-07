Ceará domina, goleia Botafogo-SP por 4 a 1 e se reaproxima do G-4 da Série B

Com o resultado positivo, o time de Porangabuçu chegou aos 25 pontos somados e subiu para a oitava posição na tabela. Agora, a distância para o G-4 é de dois pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 28, diante do América-MG, fora de casa.

Tendo o controle do jogo, o Ceará chegou ao seu primeiro gol na marca dos 21 minutos. Após levantamento de Lourenço, Pulga, de peixinho, foi oportunista e balançou as redes no Castelão. No lance seguinte, outro gol alvinegro.

Na ocasião, Matheus Bahia construiu boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Sozinho, Saulo Mineiro finalizou rasteiro e ampliou o marcador para o Vovô.

Em vantagem, o time de Léo Condé seguiu pressionado os paulistas e conseguiu seu terceiro tento com Aylon, que finalizou na saída do goleiro adversário. O lance ainda passou por análise do VAR, mas foi validado.