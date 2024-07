Ceará sofre gol no fim, é derrotado pelo Paysandu e perde 2ª seguida na Série B

Lucas Mugni, meia do Ceará, em duelo contra o Paysandu pela Série B do Brasileiro Crédito: Israel Simonton / Ceará SC

Ainda não foi dessa vez que saiu a primeira vitória de Léo Condé sob o comando do Ceará. Fora de casa, em Belém do Pará, o Vovô foi derrotado por 2 a 1 pelo Paysandu no Estádio da Curuzu, na noite desta sexta-feira, 12. Nicolas e Val Soares fizeram os gols bicolores, enquanto Rafael Ramos descontou para o Alvinegro de Porangabuçu. O resultado deixou a equipe cearense em 13º na Série B do Brasileiro com 19 pontos. Na próxima rodada, novamente fora de casa, enfrenta o Avaí, na sexta-feira, 19, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis-SC. Paysandu 2x1 Ceará - O jogo O duelo em Belém do Pará colocou à frente duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela de classificação. O Paysandu, buscando se afastar da zona de rebaixamento e começar a olhar a parte de cima, partiu ao ataque desde o começo.



Nesse cenário, não demorou para a equipe bicolor sair à frente. O meia equatoriano Cazares, que fazia sua estreia, cruzou na área e Nícolas, ex-Ceará, acertou um voleio sem chances para Richard. Em um primeiro momento, a arbitragem chegou a sinalizar o impedimento, mas após análise do VAR, o tento foi confirmado. Com 1 a 0 no marcador, o Papão diminuiu suas linhas e adotou uma postura mais defensiva, apostando nos contra-ataques e na bola parada com Cazares, sempre perigosa. O Vovô, por sua vez, apostava no lado de campo, especialmente com Erick Pulga, que tentava jogadas individuais, mas sem sucesso. Chamava atenção negativamente os erros de passes do Alvinegro de Porangabuçu, especialmente na hora de definir oportunidades que pudessem levar certo perigo ao gol defendido por Diogo Silva, que também vestiu a camisa alvinegra.