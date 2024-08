Aylon exalta Léo Condé no Ceará e vê evolução: "Encaixou melhor no nosso time"

Aylon, do Ceará, em atuação contra o América-MG pela Série B 2024 Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

O atacante também comentou sobre a importante partida contra o Guarani, lanterna da Série B, que será disputada nesta terça-feira, 6, no Castelão. Com uma vitória sobre o Bugre, o Vovô pode até entrar no G-4 a depender de combinação de resultados. "A gente vem há tempo buscando essa arrancada. É um jogo difícil. Esses jogos contra times de baixo da tabela acabam sendo mais perigosos do que os confrontos diretos. Precisamos ter atenção redobrada. O time do Guarani se reforçou bastante. Apesar de estar em último, vem crescendo, mudou de treinador," alertou. Desde a chegada de Léo Condé, Aylon tem desempenhado diferentes funções em campo, tanto como ponta quanto como centroavante. "Eu fico muito tranquilo de fazer as duas funções. Eu e Saulo revezamos de acordo com adversário. O Léo Condé tem dado essa liberdade. Às vezes, Saulo vai por dentro e eu vou estar saindo pelo lado do campo," explicou o jogador, destacando a versatilidade e adaptação da equipe conforme o adversário.

Aylon também comentou sobre as diferenças entre os trabalhos de Léo Condé e Vagner Mancini, destacando como o novo estilo de jogo tem beneficiado alguns jogadores. "O trabalho do Mancini foi um bom trabalho. Como eu tive que me adaptar ao trabalho de Mancini, de fazer recomposição e tentar jogo vertical, Pulga e Saulo também têm que se adaptar ao trabalho de Léo Condé. É todo mundo se ajudando para que a gente consiga ter uma identidade, um estilo de jogar que seja difícil de marcar." Confiança no período sem marcar e ausência de Léo Condé Após ficar 14 jogos sem balançar as redes, Aylon voltou a marcar duas vezes nas últimas duas partidas do Ceará, na goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP e no empate em 2 a 2 com o América-MG. No período, o jogador recebeu apoio dos companheiros, dos treinadores (Vagner Mancini e Léo Condé) e da diretoria. "É um momento ruim, mas todo mundo vive. A gente precisa ter confiança no trabalho, maturidade. Não pode se abalar por isso. Tem que continuar trabalhando forte e ter confiança no trabalho."