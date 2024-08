Lima, do Fluminense, cobra mais de R$ 1,6 milhão do Ceará na Justiça

O Esportes O POVO apurou que o Ceará está ciente do processo, mas que ainda não foi notificado pela Justiça. A diretoria está negociando o pagamento do montante com o atleta

Neste valor, ainda serão acrescidos, conforme documento que o Esportes O POVO teve acesso, os honorários de sucumbência em execução.

Os advogados do atleta cobram, agora, o pagamento na integralidade do valor ajustado no Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$ 1.605.213,80, acrescido da multa de 2% e dos demais encargos contratuais, no prazo de 10 dias, a partir do momento em que o clube for notificado judicialmente.