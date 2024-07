Ceará empata com América-MG em BH, chega a 3 jogos invicto e está próximo do G-4 da Série B

Diante do América-MG, o Vovô alcançou o terceiro jogo sem sofrer derrotas na Série B, algo alcançado apenas entre a 6ª e a 8ª rodada, quando empatou com Operário-PR e venceu Chapecoense e Coritiba, respectivamente.

Com o resultado, o Ceará chega aos 26 pontos, subindo duas posições, passando da 9ª para a 7ª colocação. No entanto, caso Goiás e Avaí vençam, o Vovô pode finalizar a rodada na 10ª posição. A diferença para o G-4 é de três pontos.

O Ceará empatou com o América-MG por 2 a 2 neste domingo, 28, na Arena Independência, em Belo Horizonte–MG, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aylon e Erick Pulga marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu, enquanto Alê e Juninho assinalaram para o Coelho.

O início do confronto pareceu promissor para o Alvinegro de Porangabuçu, que conseguiu abrir o marcador aos quatro minutos, após Erick Pulga receber de Jorge Recalde e finalizar na saída de Elias, acertando o travessão. No rebote, Aylon completou em gol.

Escalado no 4-3-3 com Jorge Recalde substituindo Lucas Mugni, o Ceará protagonizou um primeiro tempo de desequilíbrio entre setor defensivo e ofensivo. Enquanto o ataque correspondeu, conseguindo marcar em duas oportunidades, a desatenção da defesa custou caro, resultando na igualdade no placar ao término do primeiro tempo.

Porém, a defesa voltou a ser vazada diante do América-MG. Dois minutos depois, aos seis, após cobrança de escanteio, Fabinho acertou a trave de Richard e, no rebote, Alê empatou.

O gol sofrido abalou o Ceará, que perdeu o meio-campo do confronto. Durante boa parte da partida, o elenco do Vovô apenas assistiu à troca de passes e as triangulações do América-MG. O crescimento do Coelho resultou, aos 17 minutos, na virada, após Matheus Bahia falhar no corte. A bola sobrou para Juninho, que acertou o canto de Richard.

Sem conseguir envolver o adversário a partir da troca de passes, o Alvinegro de Porangabuçu precisou da contribuição do goleiro Elias. Aos 43 minutos, o arqueiro falhou na saída, Aylon ficou com a bola e acionou Saulo Mineiro. O arremate parou no camisa 1, mas, no rebote, Pulga empatou.

No segundo tempo, o Ceará conseguiu compactar mais as linhas, oferecendo menos espaço para o América-MG desenvolver a fase construtiva. A equipe mineira explorava os lados do campo, para efetuar cruzamentos rasteiros e pelo alto na busca da referência no ataque.

A melhor chance do Coelho veio aos 12 minutos, com Alê chegando pela direita e cruzando rasteiro para Renato Marques finalizar à esquerda de Richard.

O Vovô, por sua vez, estava armado para contra-atacar. A equipe tinha menos a posse, mas buscava verticalizar o confronto quando estava com a bola. Aos 14 minutos, Aylon acionou Saulo Mineiro, mas o camisa 73 desperdiçou a chance cara a cara com Elias.