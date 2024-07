Ex-Ceará, Janderson é anunciado pelo Atlético-GO: "Feliz por estar de volta"

Ao todo, em 73 jogos no Vovô, foram oito gols marcados e cinco assistências. Conquistou, além do estadual deste ano, a Copa do Nordeste 2023

Defendendo a camisa alvinegra, o atleta teve um começo animador sob o comando de Gustavo Morínigo, em 2023, marcando gols importantes e sendo peça fundamental no trio de ataque formado juntamente com Erick e Vitor Gabriel.

O atacante Janderson, ex- Ceará , teve seu retorno ao Atlético-GO oficializado pelo clube goiano na tarde desta terça-feira, 16. O atleta chega ao Dragão por empréstimo até o final da temporada de 2024. Será a a segunda passagem do baiano na agremiação.

Porém, as más atuações e o desgaste com a torcida, acabaram deixando o então camisa 77 com opção no banco de reservas. Nas poucas vezes que foi utilizado, especialmente em 2024, não rendeu o esperado.

Agora, de volta ao Rubro-Negro do Centro-Oeste, Janderson irá reencontrar Vagner Mancini, com quem trabalhou no Vovô. Juntos, foram campeões do Campeonato Cearense 2024.